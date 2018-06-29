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Beykoz Yalıköy'de Bulunan Eski Kundura Fabrikasının Olduğu Bölgede Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda Itfaiye Ekibi Gönderildi.
29 Haziran 2018 15:16
Beykoz Yalıköy’de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
IHAAW151658-ASA/29-06-2018 - Beykoz Yalıköy’de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı.
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29 Haziran 2018 15:16
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 29.06.2018 15:16:58 TSI NNNN
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