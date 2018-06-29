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  •  » Beykoz Yalıköy'de Bulunan Eski Kundura Fabrikasının Olduğu Bölgede Yangın Çıktı. Olay Yerine Çok Sayıda Itfaiye Ekibi Gönderildi.
29 Haziran 2018 15:16

Beykoz Yalıköy’de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

IHAAW151658-ASA/29-06-2018 - Beykoz Yalıköy’de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı.

Beykoz Yalıköy’de bulunan eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

29 Haziran 2018 15:16

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 29.06.2018 15:16:58 TSI NNNN




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