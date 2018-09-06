Beykoz Yavuzselim Mahallesi sakinleri tapularına kavuştu

Mahalle mahalle düzenlenen törenlerle Beykozlular tapularına kavuşuyor.

Beykoz Yavuzselim Mahallesi’nde 2/B tapusunu almaya hak kazanan 240 ilçe sakinine tapuları törenle verildi. Zafer Sarıyer Ortaokulu bahçesinde yapılan tapu dağıtım törenine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, danışmanlar, mahalle başkanları ve muhtarlar katıldı.

Tapu dağıtımında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "Birkaç aydır devam eden tapu dağıtım sürecinde ilçe sakinlerimize tapularına kavuşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Uzun bir bekleyiş ve yoğun emeğin sonucu olan tapuların ilçe sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tapularına kavuşmanın sevincini yaşayan ilçe sakinleri Beykoz Belediyesine teşekkür etti.