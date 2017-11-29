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29 Kasım 2017 14:32

Beykoz, yeni kültür evine kavuştu

Beykoz Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Evi hizmete açıldı.

Beykoz, yeni kültür evine kavuştu

29 Kasım 2017 14:32


Beykoz Belediyesi tarafından, yok olmaya yüz tutmak üzereyken keşfedilen ve aslına uygun restorasyonu yapılarak ilçeye kazandırılan “Şeyh Ethem Efendi Tekkesi”, “Şeyh Ethem Sırrı Efendi Kültür Evi” olarak hizmete açıldı. Yalıköy Mahallesi’nde Beykoz Çayırı sınırında Yalıköy Çayırı Sokağı’nda bulunan Şeyh Ethem Sırrı Efendi Rıfai Tekkesi’nin, ilk olarak hicri 1261, miladi 1845 yılında yaptırıldığı biliniyor. Hicri 1318, miladi 1900 yılında 2’nci Abdülhamid’in darüssaade ağalarından Ahmed Abdülgani Ağa tarafından yeniden inşa ettirilir.


Restore edilerek kültür evine dönüştürülen tarihi tekkenin açılışına Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve çok sayıda vatandaş katıldı.



“Buralar aydınlanma noktaları”


Açılışta konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bugün güzel bir tevafuk oldu, kandil bugün. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum. Burası bize Sultan 2’nci Abdülhamid Han’ın bir emanetidir. Bu emanete belki bir müddet saygılı davranamadık, onu aslına uygun olarak kullanamadık. Buralar aydınlanma, ışık alma, feyz alma noktalarıdır. İnsanlar buralarda hayat bulup kendilerine gelirlerdi. Dünyaya neden geldiklerinin farkına burada varırlardı. Bizim anlayışımız, bölgede ne kadar eser varsa tamamını ayağa kaldırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Çelikbilek, konuşmanın ardından kültür evini gezdi.




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