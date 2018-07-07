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07 Temmuz 2018 16:45

Beykoz’a göl manzaralı nikah salonu

Beykoz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan nikah salonunun açılışı Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in katıldığı törenle gerçekleşti.

Beykoz’a göl manzaralı nikah salonu

07 Temmuz 2018 16:45

Açılıştan sonra Başkan Çelikbilek bir çiftin nikahını kıyarak evliliklerinin hayırlı olmasını diledi.


Beykoz Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yeni nikah salonu hizmete açıldı. Kent Ormanı içinde yapılan ve göl manzaralı yeni nikah salonunun açılışına Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç ve vatandaşlar katıldı. Açılıştan sonra Başkan Çelikbilek, bir çiftin nikahını kıyarak hayırlı olmasını diledi.


Nikah salonu açılışında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek "Buranın çok uzun bir serüveni var. Projelerini tekrar tekrar yapmak ve bizim için çok farklı bir nikah salonudur. Burada bir bina vardı ama bizim için iyi değildi yeniden yenileyerek ve ciddi bir masrafı ortaya koyarak yaptık. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin böyle güzel bir nikah salonu bulamasınız. Sağımız solumuz aynı zamanda mesire alanıdır. Dolayısıyla sadece nikah kıymayacağız aynı zamanda halkımız için bir mesire alanı haline getireceğiz. Yakın zamanda çok daha güzel projelerle size hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi.




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