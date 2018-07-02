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02 Temmuz 2018 14:25

Beykoz’a nikah salonu müjdesi

Beykoz Belediyesi Meclisi Temmuz ayı çalışmalarına başladı.

Beykoz’a nikah salonu müjdesi

02 Temmuz 2018 14:25

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in başkanlık yaptığı ilk toplantıda açılış ve yoklamanın ardından bir önceki tarihli tutanak oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.


Beykoz’da yeni hizmete girecek Nikâh Salonu’nun açılış müjdesini vererek meclis konuşmasına başlayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek; “Kanuni Kent Ormanı içinde yapımını tamamladığımız tam donanımlı gölet manzaralı Nikâh Salonumuz 7 Temmuz Cumartesi günü hizmete açılacak. 8 milyon m2’lk devasa bir alanda kurulan Kanuni Kent Ormanı’nda yapılan Nikâh Salonu’muzda nikâh kıydırmak isteyen Beykozlular şimdiden sıraya geçmeye başladı. Hemşerilerimizin gün alma konusunda elini çabuk tutmalarını öneririm” dedi.


Meclisteki Teklif Karar olan “Bilirkişi seçilmesi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi” ise oy birliğiyle kabul edilerek Hukuk Komisyonu’na aktarıldı.Bir sonraki meclis toplantısı 04 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat: 10.00’da yapılacak.




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