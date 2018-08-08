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08 Ağustos 2018 16:15

Beykoz’da 08.08.2018 tarihinde 18 çift dünya evine girdi

Evlenmek için 08.

Beykoz’da 08.08.2018 tarihinde 18 çift dünya evine girdi

08 Ağustos 2018 16:15

08. 2018 tarihini seçen çiftler, nikah salonlarını doldurdu. Evliliklerinin özel bir gün olmasını isteyen onlarca çift, bugün evlenebilmek için aylarca öncesinden tarih aldı.


Evlilik cüzdanlarında 08. 08. 2018 tarihini görmek isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Evlenmek İçin Beykoz Belediyesi Nikah Sarayı’nı seçen 18 çift mutluluklarını yakınları ile paylaştı.


Çağrı Özdoğan ile Sinan Özkan Girit çiftin nikahını kıyan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek,“Biraz önce evlenmeyle ilgili soruları cevaplandırdınız. Şahitlerimiz de şahitlik ettiler. Böylece evlendirme memurumuzda bu işlemi tamamlamış oldu. Ve bir aile oldunuz, karı-koca oldunuz. Biz sizi büyük bir aile olarak görüyoruz. Bu ülkeye lazım olan güzelliği yaşatırsınız” dedi.


Nikahı kıyılan gelin Rabia Çağdaş,“Mutluyuz bu tarihi seçtik özel olsun diye. 5 senedir tanışıyoruz” şeklinde konuştu.


Damat Serdar Kandu ise, “Düğünü 12 Ağustos’a aldık eşimin doğum günü. Nikahı da bu tarihe aldık, özel bir tarih olsun diye. Böyle denk geldi, mutluyuz” ifadelerini kullandı.




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