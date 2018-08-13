Beykoz’da 17 çift teknede dünya evine girdi

’Evet’ diyen çiftlerin nikahını Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek kıyarken çiftler nikahlarını farklı kılmanın sevincini yaşadı.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçedeki sosyal dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerini arttırma kapsamında ‘Toplu Nikah Töreni’ düzenledi. Nikahta 17 çift dünya evine girdi.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek çiftlerin nikahını teknede kıydı. Çiftler için akşam Beykoz çayırında etkinlik düzenlenerek havai fişek gösterimi yapıldı. Dünya evine giren 17 çiftin beyaz eşya, mobilya ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı. Evlenen çiftler çok mutlu olduklarını söyleyerek Beykoz Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çiftlerin nikahını kıyan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “En az onlar kadar mutluyum. Onlar bugün bize emanetler. Bizim belediyemizin yaptığı bir etkinlikle birlikte evlenmeye kabul ettiler. Bizim şereflendirdiler, onurlandırdılar, biz de bundan dolayı memnunuz. Güzel bir ortam yaşayacağız. Biraz sonra arkadaşlarımız bir gemi seyahatine çıkacaklar. Bir aile kurmalarını biz burada katkıda bulunuyoruz. Bu çok onurlu bir iştir. Bütün arkadaşlarım benim günlerdir bu etkinlik için gayretle, azimle çalıştılar. Örf ve geleneklerimizden olması gereken yaptık. Ailelerine teşekkür ediyorum bize böyle bir fırsat verdikleri için. Bu başlangıçlarını ömürlerini sonuna kadar mutluluk içerisinde hayırlı ve sağlık içerisinde devam etmesini Allah’tan diliyorum” dedi.

Beykoz çayırında gerçekleşen toplu nikah törenine AK Parti İstanbul milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Müşerref Pervin Tuba Durgut ile binlerce vatandaş katıldı.