Beykoz’da 750 çocuğun sünnet şöleni yapıldı

Beykoz Belediyesi’nin Tarihi Beykoz Çayır Festivali kapsamında düzenlediği sünnet şöleni renkli görüntülere sahne oldu. 750 çocuğun sünnet olduğu şölene katılan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek çocuklarla yakından ilgilendi. Aileler de çocuklarının heyecanını paylaştı. Ünlü sanatçı Fettah Can şölende sahne aldı. Hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Can, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Sünnet olan çocukları tebrik eden Başkan Yücel Çelikbilek, “Bugün bu kadar insanımız gelmiş. Bu çocuklarımız düğününe binlerce kişi şahitlik ediyor. Beykoz böyle bereketli bir şehir. Her şeyi ile insanlarımız mutlular. İnsanlarımızın mutlu olduğunu görünce insanın gözünün yaşarmaması mümkün değildir. Allah muhabbetinizi daim etsin. Sevginizi, kardeşliğinizi daim etsin. Birbirinize olan yakınlığınız, hissiyatlarını hep devam etsin. Bu ülkenin insanları birbirini sevdikçe bu ülke büyüyecek. Bu ülkeye de yakışan o dur. İnancımız da sevginin çok özel bir yeri vardır. Burada bu sevgiyi bu muhabbeti görüyorum. İnsanlarımız, çocuklarımız, ailelerimiz, kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşatıyorlar onlara teşekkür ediyorum. Geleneksel 10’nuncu sünnet şölenimiz bu sene ile birlikte 10 bini aşan Beykoz’da sünnet ettiğimiz çocuklarımız oldu. Ne büyük mutluluktur bu bundan daha güzel bir zenginlik olabilir mi? En büyük zenginlik Beykoz’da bu evlatlarımızın muhabbetini, ailelerin muhabbetini kazanmaktır. Bunu bize kazandıran Rabbimize hamd ediyoruz” dedi.