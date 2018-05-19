Beykoz’da 7’den 70’e sahur heyecanı

Her akşam kurduğu sokak iftarlarıyla ilçe sakinlerinin dayanışmasına ve kaynaşmasına öncülük eden Beykoz Belediyesi, bu kez de gecenin bereketini paylaşmak için Belediye Meydanı’nda sahur sofrası kurdu. Sahur vaktinin manevi güzelliğini kalabalık bir sofra etrafında yaşamak için aileleri, komşuları ve çocuklarıyla alana gelen ilçe sakinlerine, kahvaltı tabağının yanı sıra börek, çay, çorba ve meyveden oluşan sahurluk ikramı yapıldı.

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, başkan danışmanları da geceye iştirak ederek ilçe sakinleriyle sahur yaptı.

Beykoz halkının iftara gösterdiği ilgiyi sahura da gösterdiğini belirten başkan Çelikbilek, “Bu saate bu kadar insanın burada olması, gerçekten çok gurur verici. Hoş bir şey bu, komşuluk ilişkileri içerisinde, buraya gelip sahur yapılıyor, bu mutluluk verici” dedi.

Sahur Programı, okunan duaların ardından sona erdi.