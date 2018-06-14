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14 Haziran 2018 17:15

Beykoz’da 85 aile tapu sevinci yaşadı

Beykoz Belediyesi, Tokatköy Mahallesi’nde işlemleri tamamlanan 85 aileye tapularını teslim etti.

Beykoz’da 85 aile tapu sevinci yaşadı

14 Haziran 2018 17:15


Beykoz Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Törende konuşan Başkan Yücel Çelikbilek, Beykoz’un sorunlarının tek tek çözüldüğünü belirterek, “Beykoz İstanbul’un en yaşanılabilir ilçesi olma yolunda hızla ilerliyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan biri de vatandaşlarımızın mülkiye hakkını teslim etmektir" dedi.


Tapu sürecinin özellikle 2B alanlarında sabır gerektiren bir konu olduğunu da ifade eden Başkan Çelikbilek, "Amacımız vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaktır. Geceli gündüzlü çalışmalarımızla bir yandan plan bir yandan imar ve mülkiyetle ilgili karşılaşılan sorunları tek tek çözüme kavuşturma gayreti içerisindeyiz. Tapuların hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Başkan Yücel Çelikbilek ve belediye başkan yardımcıları temsilen 15 hak sahibine tapularını teslim etti.




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