Beykoz'da Aşağı Baklacı Külliyesi'nin temeli atıldı

-Beykoz'da Aşağı Baklacı Külliyesi'nin temel atma töreni gerçekleşti. Temel atma töreninde konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Burası da inşallah güzel bir tapu olacak. Ama İnşallah insanı ile birlikte, cemaati ile birlikte, talebeleri ile birlikte bu bölgeye renk katan bir ibadet yeri olmasını Allah'tan temenni ediyoruz” dedi.

Baklacı Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki temel atma törenine Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Müftüsü Ali Efe, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Beykoz Müftüsü Ali Efe dua etti. Duanın ardından konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Rabbim bu külliyeyi hayırlı etsin. İnşallah insanı ile birlikte, cemaati ile birlikte, talebeleri ile birlikte bu bölgeye renk katan bir ibadet yeri olmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Duamız böyle” dedi. Belediye Başkanı Çelikbilek'in konuşmasının ardından külliyenin temel atma töreni gerçekleşti.