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Beykoz'da Bilim Şenliği başladı

Beykoz Belediyesinin düzenlediği Bilim Şenliği başladı.

Şenlikte öğrenciler yaptıkları uçak ve araba maketleriyle göz doldurdu.


Beykoz Belediyesi, Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK ve diğer kuruluşların desteğiyle düzenlenen ‘Beykoz Bilim Şenliği'ne öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Belediye karşısındaki Su Ürünleri Otopark Alanı'nda düzenlenen şenliğe binlerce öğrenci katıldı. Öğrenciler uçak ve araba maketlerini sergiledi.


Oğuzhan Çakmak isimli öğrenci, “Burada araba maketi, uçak maketi yapıyoruz. Dünden beri buradayım” dedi.


Burak Kayra Sanır ise, “Beykoz'a yakışır bir şekilde buldum. Bilime ve ülkemize hayırlı olur. Beykoz'u geliştireceğini düşünüyorum böyle şeylerin. Gerçekten güzel bir proje olmuş. Böyle etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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