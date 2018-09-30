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Beykoz'da boğaz, yağış sonrası çamura bulandı

Beykoz’da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel sularının aktığı boğaz çamura bulandı.

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sel sularının aktığı boğaz çamura bulandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur sabah saatlerinde Beykoz'da etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle Elmalı Mahallesi'nde bulunan derenin taşmasıyla hayat bir anda felç oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sel sularının Beykoz boğazına akmasıyla da deniz çamura bulandı. Masmavi rengiyle kendine hayran bırakan denizin görüntüsü bir anda çamur oldu.

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