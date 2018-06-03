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03 Haziran 2018 15:50

Beykoz’da Çevre Festivali ve Yeşil Okul Projesi Etkinlikleri başladı

Beykoz’da öğrencilere küçük yaşlardan itibaren çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Çevre Festivali ve Yeşil Okul Projesi festivali başladı.

Beykoz’da Çevre Festivali ve Yeşil Okul Projesi Etkinlikleri başladı

03 Haziran 2018 15:50


Beykoz Çayırı’nda gerçekleşen festivale çocukların ilgisi yoğun oldu. İlçede bulunan okullar festivalde geri dönüşüm malzemelerden yaptıkları eserleri sergileme fırsatı buldu. Çocuklar çayır alanında kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenirken çevre temizliği ve korunması hakkın da bilgi sahibi oldu.


Festival kapsamında okullarında ve çevrelerinde en fazla atık toplayan okul ve öğrencilere Beykoz Belediyesi ödül verdi.


Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: ”Stantların çoğunu gezdik. Evlatlarımızın göstermiş olduğu başarı insan gururlandırıyor. Veliler olarak da sizler de gururlanın. Belediyemiz bu projeyi 2010 yılından beri devam ettirerek bu bölge için bu okullar için çok önemli katkıda bulunuyorlar. Velilerimizi çevre bilinci, atık ile ilgili bilincini bir noktada hazzını yaşıyoruz. Atıklar birer değerdir, birer kıymettiler. O atıkları çocuklarımız bir daha farklı kıymete dönüştürüyorlar” şeklinde konuştu.


Öğretmen Ülkü Gürsoy ise : “Geri dönüşüm malzemelerinden 6 yıldır bu projeye dahiliz. Bu sene de temel çalışma malzemesi olarak pet şişeyi seçtik. Pet şişe atıklarından çeşitli atıklar ürettik. Bunların değerlendirilmesine dair çalışmalar yaptık. Çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Okul olarak da bütün atıkları değerlendirmeye gayret ediyoruz” dedi.


Geri dönüşümün önemine değinen Öğrenci Rüya Dikyol: “Biz geri dönüşüm eşyaları ile bir şeyler yaptık. Geri dönüşüm malzemelerini geri atmadım çünkü başka şeylerde yapabiliriz” ifadelerini kullandı.


Festivali çok beğendiğin söyleyen Talya Uluş: “Yaptığımız eserleri sergiliyoruz. Burayı çok beğendim. Kalemlik yaptık. Çoraptan yılan yaptık” şeklinde konuştu.




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