Beykoz'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. Yıldönümü Beykoz'da resmi etkinlik ve törenlerle coşku içinde kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri ilçede 28 Ekim Pazar günü Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar iştirak etti.

Tören kapsamında ilk olarak Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi ve Boğaz Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Tören İstiklal Marşı'nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle sona erdi.

Beykoz'da Cumhuriyet Bayramı kutlama programları 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Kaymakamlık resepsiyonu ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törenle devam etti.Şiirler, konuşmalar ve gösterilerle Cumhuriyet'in 95. yılının kutlandığı programa Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Mehmet Baybars Küçükatay, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Özbek, Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, şube müdürleri, İlçe Müftüsü Ali Efe, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bülent Küçük, İlçe Tarım Müdürü Murat Ekinci, Belediye Meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, kamu birim müdürleri, STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılan kutlamalarda Beykozlular, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan programı coşkuyla izlediler.

“Türkiye Cumhuriyeti bizim son ve ebedi devletimizdir”

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından konuşan Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı; “Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün gazilerimize ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Türkler tarihin hiçbir zamanında esaret altında yaşamamış. Osmanlının son devirlerinde batılıların hasta adam ilan ettikleri ve bir an önce diri diri mezara koymak istedikleri Türk milleti yine Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde şahlanmış, o güzel, o kutsal ulvi kurtuluş savaşı sonunda bağımsızlığını kazanmış ve kendine yakışan yönetim şeklini, Cumhuriyeti seçmiş. 95 yıldır yaşattığımız Türkiye Cumhuriyetimiz bizim bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın yeni bir heyecanla yeni bir aşkla yeni bir başlangıçla teyididir. Devletimiz ve milletimiz güçlü olunca 15 Temmuz gibi bir ihaneti, el birliğiyle yeniyor. Türkiye Cumhuriyeti bizim son ve ebedi devletimizdir.”dedi.

Başkan Çelikbilek: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Yücel Çelikbilek, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla;“Türk milletinin üstün meziyetleriyle şalı tarihimize nakşettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin aziz emaneti ulusal bağımsızlık ve hürriyetimizin ebedi zaferi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” şeklinde bir mesaj yayınladı.

Sedat Simavi İlkokulu, Paşabahçe Ferit İnal Anadolu Lisesi öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirler, şarkılar ve türküler seslendirdiler. Beykoz Belediyesi Halk Oyunları ekibi folklor gösterileri ilçe sakinleri tarafından ilgiyle izlendi.

Beykoz Belediyesinden Başarılı Öğrencilere Altın

İlçedeki okullarda resim, kompozisyon ve şiir gibi dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca dereceye giren tüm öğrenciler Beykoz Belediyesi tarafından altınla ödüllendirildi.

Öğrencilerin taşıdıkları bayrak, flama ve tabelalarıyla renk kattığı törende, Ferit İnal Anadolu Lisesi ve Sedat Simavi Ortaokulu Bando Takımı da bir gösteri yaptı.