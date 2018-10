Beykoz'da Dünya Yürüyüş Günü kutlandı

Beykoz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği organizasyonda, öğrencileri spora teşvik için Dünya Yürüyüş Günü kapsamında obeziteyle mücadele ve farkındalık etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinliğine Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, İlçe Eğitim Müdürü Kazım Bozbay, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Küçük, okul ve kamu müdürleri, Beykoz TOFD Başkanı Saniye Efe, BİSK Başkanı Asım Özdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Okulun spor salonuna ellerinde "Bir gün değil her gün yürü, budur sağlığın formülü", "Günde 10.000 adım atın", "Harekete devam et, obeziteye veda et" ve "Şişmanlık kaderiniz değil" yazılı pankartlarla giren öğrenciler, katılımcılara mesaj verdi.

“Günde en az 10 bin adım”

İlçe Spor Müdürü Bülent Küçük, ''Sporcu Öğrencilerimize yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirerek eğitim düzeylerini yükseğe çıkarmalıyız. Bu kapsamda 81 ilimizde kutlanan 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nü biz de çeşitli etkinliklerle kutlamak istedik.Başta obezite olmak üzere birçok rahatsızlığın sebebi insanların hareketsiz kalmasıdır. İnsanların obeziteden ve kronik hastalıklardan uzak kalması için günde en az 10 bin adım atması gerekir” diye konuştu.

Etkinlikte spor uzmanı eşliğinde aktivite yapılarak, çocuklar için kurulan alanda halat çekme ve koşu yarışmaları gerçekleşti. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından beden kitle indeksi ölçümü yapılırken, diyetisyen tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Yürüyüş etkinliğine katılım sağlayan herkese ağız ve diş sağlığı seti ve Beykoz Belediyesi tarafından besin zincirinde önemli yer tutan elma ve su ikram edildi.