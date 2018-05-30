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30 Mayıs 2018 12:08

Beykoz’da, fethin 565’inci yıldönümü coşkusu

Beykoz Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 565’inci yıldönümünü mehteran, havai fişek gösterisi tarihi canlandırma ve ışık oyunlarıyla kutladı.

Beykoz’da, fethin 565’inci yıldönümü coşkusu

30 Mayıs 2018 12:08


İstanbul’un fethinin 565’inci yılı Beykoz’da özel bir programla kutlandı. Mehteran ekibinin konseriyle başlayan programı vatandaşlar yoğun ilgiyle takip etti. Fetih, Genç Osman, Ceddin Deden gibi marşlarla Ramazan Etkinlik alanındakileri duygulandıran mehteran ekibi, Beykozlulardan büyük alkış aldı.



Fetih canlandırıldı


Fetih özel gecesi Mehteran Gösterisinin ardından Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerinin canlandırıldığı tiyatral oyun, “Fetih- Fatih Işık Gösterisi” ile devam etti. Çeşitli ışık teknikleri, şiirsel anlatı ve akıcı bir üslubuyla canlandırma çocuklar tarafından da ilgiyle izlendi.



“İstanbul’un Fethi’nin 565’inci yıldönümü kutlu olsun”


İstanbul’un fethinin köklü medeniyetimizin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Çağ açıp çağ kapatan, Hz. Peygamberin ‘İstanbul, elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır.’ övgüsüne mazhar olan, cihanı cihatla şereflendiren Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerinin mukaddes emaneti İstanbul’un 565’inci Fetih yıldönümü kutlu olsun” dedi.


Fetih gösterisinin ardından çocuklar, animasyon gösterileriyle eğlenirken aileler de Ramazan Etkinlik Alanı’ndaki El Sanatları Sokağı’nı gezdi.




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