Beykoz'da hayvanlar için kermes

Beykoz Belediyesinin desteğiyle Patika Doğaya ve Yaşama Saygı Derneği tarafından '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' nedeniyle kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelir hayvanların ihtiyaçları için kullanılacak.

Anadoluhisarı Kale İçi'nde gerçekleşen kermese vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kermeste açılan stantlarda giysiler, yiyecekler ve sanat ürünleri satıldı. 4 gün sürecek kermesin gelirleri sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanılacak.

Patika Doğaya ve Yaşama Saygı Derneği üyesi Aylin Çelikcioğlu, “Biz Patika Doğa ve Yaşama Saygı Derneği'yiz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bugüne özel hem tanıtım hem Patika neler yapar, halkı bilinçlendirmek adına bir kermes düzenledik. Buradan kazanılan tüm gelir sokak hayvanlarının veteriner hizmetlerine, mama hizmetlerine bağış olarak gidecek. Çok güzel oldu, çok güzel bir katılım oldu. Belediyemizin de yardımı oldu, halkımızın da oldu. Çok mutluyuz, harika bir gün bugün bizim için” dedi.