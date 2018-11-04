Beykoz'da 'MarmaRun Koşusu' düzenlendi

Beykoz'da bu yıl ilki düzenlenen 'MarmaRun Koşusu'na yüzlerce sporcu katıldı. Sporcular 10 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter döktü.

Beykoz Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle yapılan koşu 08.30'da Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nden başladı. 10 kilometrelik parkurdaki koşu, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Kampüsü'nden başlayarak, Beykoz Çubuklu İskelesi'ne varılmasının ardından aynı güzergahın dönülmesiyle son buldu. ‘Boğaz'da Koşmaya Hazır mısın?' sloganıyla Marmara Üniversitesi Mezunlar Ofisi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 'MarmaRun Koşusu'da dereceye girenler madalya ve kupa verildi.

Koşuya katılan 65 yaşındaki Feyyaz Bilgiç, "Koşu çok güzel geçti. Gayet güzel. Zaten 10 kilometre benim için antrenman gibi oldu. Benim amacım 11 Kasım tarihindeki Avrasya Maratonu'na hazırlık. Bunlarda bizim için bir hazırlık oluyor. Gerçekten güzel” dedi.

Rus asıllı sporcu Elena Maricheva Yavuz, "Bugün çok güzel koşu oldu. Memnun kaldım. Avcılar gurubu benim arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum bugün” şeklinde konuştu.