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08 Haziran 2018 15:29

Beykoz’da PTT’yi soyan gaspçı yakalandı

İstanbul Beykoz’da PTT şubesine silahla gelerek soygun gerçekleştiren şüpheli önce kameralara ardından polise yakalandı.

Beykoz’da PTT’yi soyan gaspçı yakalandı

08 Haziran 2018 15:29


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Gasp Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay Beykoz’a bağlı Anadoluhisarı’nda bulunan PTT şubesinde 29 Mayıs 2018 tarihinde saat 16.00 sularında yaşandı. PTT şubesine müşteri gibi giren bir kişi aniden silahını çekerek içerde bulunan memuru etkisiz hale getirdi. Silahlı ve kar maskeli şüpheli elindeki poşeti uzatarak çalışan memurdan içini para doldurmasını istedi. PTT şubesinden 8 bin lirayı gasp eden şüpheli kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şüphelinin kaçış istikametinde bulunan kamera kayıtlarını toplamak için harekete geçti. Alan çalışması yapan ekipler, yolda yürüyen şüpheliyle karşılaştı. Tekstil işçisi olduğu öğrenilen Cem S.(43) hemen gözaltına alınarak Gayrettepe’de bulunan Gasp Büro Amirliğine getirildi.


Emniyette suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin suç kaydının olmadığı belirlendi. Yapılan sorgulamaların ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.




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