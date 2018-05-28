Beykoz’da Ramazan etkinlikleri rengarenk

Beykoz’da, Sokak İftarları’yla her akşam birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel manzaraları sergilenirken Ramazan Ayı’nın maneviyatına uygun etkinlikler de ilçe sakinleriyle buluşuyor. İlahiyatçı ve mutasavvıfların konuk olduğu Ramazan etkinliklerinde Ömer Tuğrul İnançer tasavvuf sohbeti yaparak Beykozlularla hemhal oldu.

Ahmet Hakkı Turabi, gönüllerin pasını sildi.

Türk Tasavvuf Müziği Konseri’nde ilahilerle sahne alan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, birbirinden güzel eserler seslendirerek, ilçe sakinlerinin gönüllerine hitap etti.

Halil Necipoğlu’nun Ramazan’a özel sohbeti ve yorumu

Hafız, Bestekar Halil Necipoğlu, Ramazan’a özel sohbeti ve yorumuyla, izleyenleri manevi bir yolculuğa çıkardı.

İbrahim Sadri’den Duygu Yüklü Şiirler

Şair ve sunucu İbrahim Sadri ise ilçe sakinleri için bir birinden güzel ve duygulu şiirler okudu. Sadri, müzik dinletisi eşliğinde, “Gideceksen Herşeyinle Git”, “Mihriban”, “Ben Yürürem Yane Yane,” “Adam Gibi” adlı şiirlerle, Arif Nihat Asya’nın “Dua” şiiri ve Nat-ı Şerif’e yer verdi.