Diğer
Kategoriler
28 Mayıs 2018 14:13

Beykoz’da Ramazan etkinlikleri rengarenk

Beykoz Belediyesi tarafından her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar akşamı düzenlenen sohbetler, konserler ve söyleşilerle Ramazan huzuru ve sevinci Belediye Etkinlik Alanı’na taşınıyor.

Beykoz’da Ramazan etkinlikleri rengarenk

28 Mayıs 2018 14:13


Beykoz’da, Sokak İftarları’yla her akşam birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel manzaraları sergilenirken Ramazan Ayı’nın maneviyatına uygun etkinlikler de ilçe sakinleriyle buluşuyor. İlahiyatçı ve mutasavvıfların konuk olduğu Ramazan etkinliklerinde Ömer Tuğrul İnançer tasavvuf sohbeti yaparak Beykozlularla hemhal oldu.


Ahmet Hakkı Turabi, gönüllerin pasını sildi.


Türk Tasavvuf Müziği Konseri’nde ilahilerle sahne alan Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, birbirinden güzel eserler seslendirerek, ilçe sakinlerinin gönüllerine hitap etti.


Halil Necipoğlu’nun Ramazan’a özel sohbeti ve yorumu


Hafız, Bestekar Halil Necipoğlu, Ramazan’a özel sohbeti ve yorumuyla, izleyenleri manevi bir yolculuğa çıkardı.


İbrahim Sadri’den Duygu Yüklü Şiirler


Şair ve sunucu İbrahim Sadri ise ilçe sakinleri için bir birinden güzel ve duygulu şiirler okudu. Sadri, müzik dinletisi eşliğinde, “Gideceksen Herşeyinle Git”, “Mihriban”, “Ben Yürürem Yane Yane,” “Adam Gibi” adlı şiirlerle, Arif Nihat Asya’nın “Dua” şiiri ve Nat-ı Şerif’e yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç