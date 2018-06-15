Beykoz’da Ramazan sonrası bayramlaşma sevinci

Vatandaşlarla bayramlaşan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bayramın getirdiği değerleri hissetmemek mümkün değil" dedi.

Beykoz Belediyesi Ramazan ayının bitimiyle beraber gelen bayramı vatandaşlarla hep birlikte kutladı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara yemek ikram edildi. Vatandaşlar da güzel havanın eşliğinde bayramlaşmanın sevincini beraber yaşadı. Bayram dolayısıyla eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluştururken, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de etkinliğe katılarak herkesle tek tek bayramlaştı.

“ Bayramın getirdiği değerleri hissetmemek mümkün değil"

Bayramın tüm Müslümanlara hayır getirmesini dileyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Bugün Ramazan Bayramı’nın birinci günü. Dün itibariyle oruçlarımızı tamamladık. Bugün ise Allah’ın bize lütfettiği bayramı gerçekleştirdik. Bugün de Beykoz Belediyemizin geleneksel bayramlaşmasını da bölgedeki üst düzey yetkililerimizle beraber gerçekleştirdik. Böyle bir bayram yaşadığımız için hamdolsun. Bu bayramın bütün bölgemiz halkına, İstanbul’a, Türkiye’ye, bütün Müslümanlara hayır getirmesini Allah’tan temenni ediyorum. Bu bayramı bize armağan eden, bu bayramı yaşamamıza bu ülke üzerinde söz sahibi olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyorum. Bu ülkenin güzelleşmesi için çalışmamız gerektiğini bugün hemşerilerimle paylaştım. Yüreklerimiz bir atıyor. Bu bayramın getirdiği değerleri hissetmemek mümkün değil. Buraya gelirken de giderken de büyük bir coşku yaşandığını fark ediyorum. Heyecan duyuyorum. Bayramı yaşattığı için ve ülkemizin birlik ve beraberliği için rabbimize şükrediyorum. Bütün Beykoz halkının bürün Müslümanların bir kere daha Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Rabbim iyilikler versin" diye konuştu.

Çocukları ile beraber bayramlaşmaya gelen bir Beykoz sakini, “Bir aylık Ramazan sürecini Allah’ın izniyle bitirdik. Bugün bayramımızı kutluyoruz. Buraya geldik ve bayramlaşıyoruz. Çocuklarımla birlikte geldim. Çok güzel bir gün. Bizim için çok mutluluk verici. Heyecanlyıım, sevinçliyiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Belediyemizden de Allah razı olsun. Beykoz Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.