Beykoz’da şehitler için mevlid okutuldu

Programda şehitler için mevlid okutulup, kabirleri başında dualar edildi.

Beykoz Belediyesi’nin düzenlediği programda şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, kahvaltı ile başlarken hain gecede şehit edilen Murat Akdemir ve Hasan Kaya’nın kabirleri ziyaret edildi. Daha sonra Rüzgarlıbahçe Camii’nde öğle namazı öncesi okutulan mevlidle şehitler için dua edildi. Kılınan öğle namazının ardından cami bahçesinde vatandaşlara yemek ikram edildi. Programa Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek katıldı. Başkan Çelikbilek şehit vatandaşların kabri başında dua ettikten sonra cami avlusunda ikram edilen yemeği vatandaşlara dağıttı.

15 Temmuz’da darbeciler tarafından yaralanarak gazi olan Mehmet Kebapçı, “Anadolu Hisarı’nda gazi oldum. Bizlerinde tek ameli tek niyeti böyle güzel bir kabre sahip olabilmek. Üzerinde bayrak dalgalanan mezar taşından bayrağımız olan ve üzerinde şehit yazan bir mezara sahip olmayı çok arzu ederdik. Rabbim ona nasip etti, bize de gazilik nasip oldu. İnşallah bizlere de şehitlik nasip olur” dedi.