Beykoz'da sel sonrası son durum havadan görüntülendi

Beykoz'da dün yoğun yağışla birlikte Elmalı Deresi'nin taşmasıyla yaşanan sel sonrasında bölgedeki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde sel sularının yıkıp geçtiği istinat duvarları ve hasar gören seralar görülürken, belediye ekipleri ve vatandaşlar yaraları sarmaya çalışıyor

Beykoz'da dün sabah yoğun yağış sonrası Elmalı Deresi taşmış, etrafındaki evlerde ve seralarda yaşanan sel sonrası maddi hasar meydana gelmişti. Sel özellikle Beykoz'daki Mahmutşevket Paşa köyünde büyük çapta maddi hasara neden olurken, selin oluşturduğu hasar havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Görüntülerde sera alanlarında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği görüldü. Öte yandan evlerle dere arasına çekilen ve sel sonrası yıkılan istinat duvarları da havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi ekipleri sel sonrası oluşan hasarla ilgili çalışmalarını sürdürürken, bölge halkı da selin yaralarını sarmaya çalışıyor.