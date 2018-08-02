Beykoz’da tapu sevinci

Beykoz’un Gümüşsuyu ve İncirköy Mahallelerinde 2B müracaatlarını yaparak tapu almaya hak kazanan 30 aile için tapu dağıtım töreni düzenlendi.

Beykoz Belediyesi Başkanlık toplantı salonunda yapılan törene, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

“Tapularımız Mahallelerimize hayırlı olsun”

Tapu dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "İlçemizdeki 2B tapularını henüz almamış vatandaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz bu programda, Beykoz Belediyesi olarak işlemleri tamamlanmış olan, tapularını almaya hak kazanan ilçe sakinlerimize tapularını teslim ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Tapu almaya gelen İncirköy Mahallesi Muhtarı Şefik Yavuz Yılmaz, “Bizim mahalleden 9 kişi tapusuna kavuştu. Bu sevindirici bir şey. Olması gereken bir şey. 6831 sayılı yasa göre 2B çalışmaları yapıldıktan sonra diğerleri almıştı. Bunların mahkemelik durumu vardı, bunlara da başkanımız sağ olsun halletti. Bugün Gümüşsuyu Mahallesi ve İncirköy Mahalleri olmak üzere 18 tapu verildi” dedi.

Konuşmaların ardından tapular hak sahiplerine teslim edildi.