Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 09:57

Beykoz’da tapu sevinci

Beykoz Belediyesi tarafından ilçe genelinde 2B tapusunu almaya hak kazanan ilçe sakinlerine tapuları dağıtıldı.

Beykoz’da tapu sevinci

02 Ağustos 2018 09:57


Beykoz’un Gümüşsuyu ve İncirköy Mahallelerinde 2B müracaatlarını yaparak tapu almaya hak kazanan 30 aile için tapu dağıtım töreni düzenlendi.


Beykoz Belediyesi Başkanlık toplantı salonunda yapılan törene, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.



“Tapularımız Mahallelerimize hayırlı olsun”


Tapu dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, "İlçemizdeki 2B tapularını henüz almamış vatandaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz bu programda, Beykoz Belediyesi olarak işlemleri tamamlanmış olan, tapularını almaya hak kazanan ilçe sakinlerimize tapularını teslim ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.


Tapu almaya gelen İncirköy Mahallesi Muhtarı Şefik Yavuz Yılmaz, “Bizim mahalleden 9 kişi tapusuna kavuştu. Bu sevindirici bir şey. Olması gereken bir şey. 6831 sayılı yasa göre 2B çalışmaları yapıldıktan sonra diğerleri almıştı. Bunların mahkemelik durumu vardı, bunlara da başkanımız sağ olsun halletti. Bugün Gümüşsuyu Mahallesi ve İncirköy Mahalleri olmak üzere 18 tapu verildi” dedi.


Konuşmaların ardından tapular hak sahiplerine teslim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç