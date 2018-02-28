Dr. Teyfur Erdoğdu konuşmacı olarak katıldı. Seminerde Sultan II. Abdülhamid Han’ın anlatan Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu: “Cumhuriyet’in neredeyse tamamına yakınının Sultan II. Abdulhamid Han zamanında temellerini atıldığını biliyoruz” dedi.

Beykoz Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminerde Sultan II. Abdülhamid Han’ın hayatı ile Osmanlı’nın son dönemi hakkına bilgi verdi.

Cumhuriyet’in sahip olduğu müesseselerin temellerinin Sultan II. Abdülhamid Han’ın zamanında atıldığını belirten Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu: “Devlet Malzeme Ofisi Sultan Abdulhamid Han zamanında yapıldı. Osmanlı’nın ilk Milli Kütüphanesi, sağır ve dilsizler okulu, Darülaceze, demiryolu Sultan II. Abdulhamid Han zamanında kuruldu. Mülki amirlerin yargı işine karışmaması, hakimlerin vermiş olduğu kararlar dolayısıyla güvence altına alınması da yine Sultan Abdulhamid Han zamanında oldu. Bunun dışında aşının Türkiye’ye getirilmesi ve uygulanması, aşı kurumunun teşkil edilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin neredeyse tamamına yakının Sultan II. Abdulhamid Han zamanında temellerini atıldığını biliyoruz” dedi.

Sultan II. Abdulhamid Han’ın diğer padişahlardan ayıran bir özelliği olduğunu söyleyen Erdoğdu: “Donanmadaki, tersanedeki, hastanedeki personelle yemek yiyor, dolaşıyor. Namazlarını kalabalık yerlerde kılıyor. Fakat sonra ne olduysa birden bire Yıldız Sarayı’na çekiliyor ve oradan çıkmamaya çalışıyor. Bunu sebebi şu; birazcık mizah katarak söylüyorum. Mobil telgraf icat edilmemişti. Eğer mobil telgraf olsaydı. Biz İkinci Abdulhamid Han’ın mobil telgraf ile rahatlıkla başka yerlere teftişe gideceğini biliyoruz. Abdulhamid Han diğer padişahlardan farklı olarak,idareyi kendi eline aldı. Osmanlı Devleti’nin ücra bir köşesinde bulunan kaza müdürü dahi Sultan II. Abdülhamid Han’ın merkezine telgrafhanesine telgraf çekebiliyor. ” şeklinde konuştu.