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Beykoz'da taşan derenin verdiği hasar havadan görüntülendi

Beykoz’da şiddetli yağmurla taşan derenin verdiği hasar havadan görüntülendi.

Beykoz'da şiddetli yağmurla taşan derenin verdiği hasar havadan görüntülendi.


Beykoz'da Elmalı deresi sabah saatlerinde bastıran şiddetli yağmur nedeniyle taştı. Dere yatağını aşan sel suları, yol boyunca evlere ve seralara zarar verdi.


Taşan derenin verdiği hasar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde seraların, evlerin büyük hasar gördüğü ve ağaçların da kökünden kırılarak eğildiği ve bir çocuk parkının da sular altında kaldığı görülüyor.

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