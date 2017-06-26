Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 11:21

Beykoz’da yaşanan trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı

Bayramın birinci günü Beykoz’da meydana gelen kazada faciadan dönüldü.

Beykoz’da yaşanan trafik kazasında faciadan dönüldü: 5 yaralı

26 Haziran 2017 11:21

İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Beykoz Riva yolunda meydana gelen kazada S.G. yönetimindeki 34 EF 672 plakalı araçla karşı yönden gelen Ü.A. yönetimindeki 78 AT 462 araç ile kafa kafaya çarpıştı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaparken, acil servis ve itfaiyeye haber verildi. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri kurtardı.


Kazada yaralanan 5 kişi Beykoz Devlet, Ümraniye ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanelerine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi. Trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı.


Polis olayla soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:05
  • Güneş :05:26
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!