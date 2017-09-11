Beykoz’da yeni eğitim öğretim yılı için istişare toplantısı düzenlendi

Beykoz Kaymakamlığı, Beykoz Belediyesi, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürleri, ilçedeki daire müdürleri, Okul Aile Birliği başkanları ve servis şoförlerinin de yer aldığı ‘2017-2018 Eğitim Öğretim yılında okullarımızın güvenliğinin sağlanması ve sağlıklı bir eğitim döneminin gerçekleştirilmesi’ konulu istişare toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğinin okullarda alınacak güvenlik önlemleri konusundaki genelgesinin sonuçlarının değerlendirildiği toplantı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda katılımcılar fikir ve önerilerini sunarken, Emniyet Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla ilgili sunum gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığının konuyla ilgili çalışmaları aktarıldı. Okullarda güvenliğin sağlanmasıyla ilgili emniyet MOBESE sistemine entegre olacak mevcut okul kameraları ve sayısının artırılması bilgisi paylaşıldı.

"2017-2018 Eğitim-Öğretim Döneminde Okulların Çevresinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri" genelgesine göre çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri için okullarda alınan güvenlik tedbirlerine bu yıl da devam edileceği belirtildi. Genelgede okulların çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin planlaması yapılırken önceki yıllarda yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması uyarısında bulunuldu. Buna göre güvenlik tedbirleri yönünden öncelikli okulların giriş, çıkış ve açık olduğu saatlerde ekipler görev yapacak. Okullarda çocuk, asayiş, narkotik ve trafik birimlerinden ekipler bulunurken, kolluk kuvvetleri personelinden "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" ise tüm okullar için görevlendirilecek.

Öncelikli okullara güvenlik kamerası kurulacak

Genelgede yeni eğitim-öğretim döneminde İl Emniyet Müdürlüklerince belirlenmiş okullara Milli Eğitim Bakanlığınca güvenlik kamera sistemleri kurulacağı belirtilirken, kamera sistemlerinin ise okulların kolluk birimleri bünyesinde bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerine (KGYS) entegre edileceği bildirildi.

Yerel imkanlarla bin öncelikli okulda kamera sistemi kurulması ise hızlandırılacak. Polis Şube Müdürlerince çocukların kişisel güvenlik ve suçtan korunması hususunda eğitim programları hazırlanacak ve okul yöneticileri ile koordineli olarak öğrencilerin bu programlara katılmaları sağlanacak.

Çelikbilek: “Okullarımızın, öğrencilerimizin güvenliği konusunda çalışmalarımız titizlikle sürecek”

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Eğitim ve öğretim adına ilçemizde gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamındaki faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yavrularımızın geleceği bizlere emanet. İlçe yönetimi ve idarecileri olarak bu konuda hassas, düşünen, endişe eden bizler olmalıyız ve gayretlerimiz de her daim elimizden geldiği kadar bu yönde olacaktır. Okullarımızın, öğrencilerimizin güvenliği konusunda çalışmalarımız titizlikle sürecek” dedi.