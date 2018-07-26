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26 Temmuz 2018 18:51

Beykoz’daki atlar kamyonlarla şehir dışına götürülüyor

Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanarak Adalar’a götürülmek istenen ve uzun zamandır Beykoz’da bekletilen 220 at, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kararıyla, kamyonlarla şehir dışına götürülüyor.

Beykoz’daki atlar kamyonlarla şehir dışına götürülüyor

26 Temmuz 2018 18:51

Atların kamyonlarla bindirilme anı havadan görüntülendi.


İddiaya göre, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden toplanan yaklaşık 220 at, Adalar’daki faytonlar için İstanbul’a getirildi. Ancak kaçak getirilmesi nedeniyle atlar Adalar’a sokulmadı. Bunun üzerine sahipleri, atları Beykoz’da boş bir alana bıraktı. Burada bakımsız ortamda ve sıcağın altında uzun süre bekleyen atlar bir hayli zayıfladı. Bazı atların kemik izleri belli olurken harekete geçen İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri atları getirildikleri illere göndermek istedi. Hayvanların tutulduğu alana kamyonlar, zabıta ve polis ekipleri ile gelen ekipler burada uzun süre hayvan sahipleri ile görüştü. Kamyonlarla yüklenerek getirildikleri illere gönderilmesi beklenen atların sahipleri kararın usulsüz olduğunu belirterek hayvanlarını bırakmadı.


Uzun süre devam eden görüşmenin ardından atlar ekipler tarafından şehir dışına gönderilmek üzere kamyonlara bindirildi. Atların kamyonlarla bindirilme anı havadan görüntülendi. Kısa bir süre sonra atları taşıyan kamyonların hareket etmesi bekleniyor.




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