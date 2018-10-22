Beykoz'dan, Kapadokya'ya kültür ve tarih gezisi

Beykoz Belediyesi kültür gezileri kapsamında doğa harikası Kapadokya'ya seferler düzenliyor.

Beykoz Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından 1 Ekim- 27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen gezilerde ilçe sakinleri eşsiz görüntüdeki Kapadokya ve Peribacaları'nın mistik iklimini yaşıyor. Bugüne kadar Edirne, Safranbolu, Bursa, Kastamonu, Konya ve Çanakkale'ye düzenlediği gezilerle ilçe sakinlerini tarih ve kültürle buluşturan Beykoz Belediyesi Kapadokya'ya da ücretsiz kültür gezileri başlattı.

Mistik kent Nevşehir'e bağlı Kapadokya'ya ilk kafile 1 Ekim Pazartesi akşamı Belediye Meydanı'ndan uğurlandı. 6 bin 750 ilçe sakininin katıldığı geziler 27 Ekim'e kadar sürecek. Her gün ilçeden şehre 5 otobüsün hareket ettiği gezi için 150 sefer yapıldı.

İlçeden akşam saatlerinde yola çıkan vatandaşlar sabah kahvaltısı sonrasında rehberler eşliğinde geziye başlıyor. Nevşehir iline bağlı Kapadokya'nın büyülü havasını soluyan vatandaşlar, Asma Köprü, Paşa Bağları, 10 X Taş Atölyesi, Çömlek Atölyesi, Derbent Vadisi, Ürgüp, Üç Güzeller, Mustafa Paşa Manastırı, Uçhisar, Güvercinlik Vadisi, Göreme, Çavuşin Köyü, Peribacaları'nı ziyaret ediyor.

Beykoz Belediyesi geziye katılan vatandaşları öğlen yemeğinde de ağırlıyor. Daha önce görmedikleri tarihi mekânları ve kültür zenginliğe tanıklık eden Beykozlular, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve gezide emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyor.

“İlçe sakinlerimizi turistik ve kültürel değerlerimizle buluşturuyoruz”

Düzenledikleri gezilerle ilçe sakinlerinde kültür değerleri ve dinamiklerini pekiştirmeyi ve tarih bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Çelikbilek;“İlçe sakinlerimizi turistik ve kültürel değerlerimizle buluşturuyoruz. İstedik ki insanlarımız sadece kendi ilini bilmekle kalmayıp, tüm Türkiye'yi tanısınlar. Anadolu'nun mayasının yoğrulduğu mekânları görmek, tarih bilincinin yeni nesle aktarılması, kültürel paylaşımlar yapılması, gönül bağlarının kurulması adına oldukça önemli” dedi.