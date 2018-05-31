Beykoz’dan kardeş Mohaç’a dostluk ziyareti

Mohaç Belediye Başkanı Jozsef Szeko ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Beykoz BelediyesiMeclis Üyeleri Emin Yavuz, İskender Öz, Ahmet Soylu’dan oluşan heyet, öncelikle Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in selamlarını iletti ve şehirdeki tarihi yerleri gezerek Macar gelenekleri hakkında bilgi aldı. İlk olarak Budapeşte’ye giden heyet, burada Kahramanlar Meydanı, Vajdahunyad,Buda Kalesi ve Parlamento binasını gezdi.

Ardından Szigetvar’daki Türk-Macar Dostluk Parkı, Kanuni Sultan Süleyman’ın heykelleri ve sultanın sembolik mezarıyla, Kütahya’dan getirilen çeşme, Szigetvar kalesi, Kanuni Sultan Süleyman Cami ve Türk evi,kilise ve müzeler ile 1’inci Dünya savaşına ait etnografya sergisi ziyaret edildi.Ardından Nepomuki Aziz Yunus Bayramı’na katılım sağlanarak, Tuna nehrinde Mum ve hava gösterisi izlendi.

10’uncu yıl kardeşlik pastası kesildi

Ertesi gün Mohaç Belediyesi salonunda Mohaç Beykoz Kardeşliğinin 10. yılı için tören düzenlendi. Törende Beykoz Belediye meclis üyeleri ve Mohaç Belediye yetkilileriyle, Fransa Wattrelos Belediye Başkanı Dominique Baert ve heyet üyeleri, Wattrelos-Mohaç ve Aranyosgyeres Mohaç Dostluk Derneği temsilcileri hazır bulundu.

Başkan Çelikbilek’in selamını heyete ileten Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Emin Yavuz,Mohaç Beykoz kardeşliğinin 10’uncu yıl dönümünde Mohaç’ta bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını Türk delegasyonuna gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı teşekkürlerini belirti. Yavuz, kardeş şehir ilişkilerinin başladığı ilk günden bu yana emeği geçenlere teşekkür etti.

Burada konuşma yapan Mohaç Belediye Başkani Jozsef Szeko, davetlilerin programa katılımlarından dolayı şeref duyduklarını belirterek teşekkür etti. Mohaç’ın Avrupa Meclisi’nden ’Altın Yıldız Ödülü’ aldığını belirten Szeko, Beykoz’daki ve Mohaç’taki buluşmalardan çok güzel hatıraları olduğunu vurgulayarak nice yıllar birlikte kardeş kalmayı dilediklerini ifade etti.

Ardından10’uncu yıl kardeşliği anısına her iki ülkenin bayrağı simgeli pasta kesildi. Buso Müzesi’ndeki sergi ve Mohaç Meydan Savaşının Anı Parkının gezilmesinin ardından ziyaret sona erdi.

Ziyarette karşılıklı olarak çeşitli kültürel hediyeler takdim edildi.