Beykozlu komşular Meydan İftarı’nda buluştu

Beykoz Meydanı’nı dolduran ilçe sakinleri, 5 bin kişilik Meydan İftarı’nda komşularıyla birlikte oruç açtı.

Beykoz Belediyesi’nin her Çarşambadüzenlediği ‘Meydan İftarı” Paşabahçe, Ortaçeşme, Tokatköy’den sonra Beykoz Meydanı’nda genci yaşlısıyla 5 bin kişiyi buluşturdu. Beykoz Merkez Mahallesi Meydanı’nı ve sahili dolduran vatandaşlar iftar anının manevi havasını hep birlikte yaşadı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlarını açan Beykozlular, iftar duası için hep birlikte semaya ellerini açtı.

Beykoz Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, başkan danışmanları ve vatandaşların yoğun katılımıyla dolan Beykoz Meydanı paylaşmanın ve kardeşliğin huzuruna şahitlik etti.

Yemek dağıtımına iştirak eden başkan yardımcıları, Beykoz’da tüm ilçe sakinleriyle bu yıl da Ramazan’ın manevi atmosferini yaşadıklarını ve bu kardeşliğin tüm İslam âlemini kuşatmasını dilediklerini ifade etti.