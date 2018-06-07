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07 Haziran 2018 16:00

Beykozlu komşular Meydan İftarı’nda buluştu

Beykozlular Ramazan Ayı’nın bereketini ve sevincini sokak ve meydan iftarlarında paylaşmaya devam ediyor.

Beykozlu komşular Meydan İftarı’nda buluştu

07 Haziran 2018 16:00

Beykoz Meydanı’nı dolduran ilçe sakinleri, 5 bin kişilik Meydan İftarı’nda komşularıyla birlikte oruç açtı.


Beykoz Belediyesi’nin her Çarşambadüzenlediği ‘Meydan İftarı” Paşabahçe, Ortaçeşme, Tokatköy’den sonra Beykoz Meydanı’nda genci yaşlısıyla 5 bin kişiyi buluşturdu. Beykoz Merkez Mahallesi Meydanı’nı ve sahili dolduran vatandaşlar iftar anının manevi havasını hep birlikte yaşadı.


Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezanla oruçlarını açan Beykozlular, iftar duası için hep birlikte semaya ellerini açtı.


Beykoz Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, başkan danışmanları ve vatandaşların yoğun katılımıyla dolan Beykoz Meydanı paylaşmanın ve kardeşliğin huzuruna şahitlik etti.


Yemek dağıtımına iştirak eden başkan yardımcıları, Beykoz’da tüm ilçe sakinleriyle bu yıl da Ramazan’ın manevi atmosferini yaşadıklarını ve bu kardeşliğin tüm İslam âlemini kuşatmasını dilediklerini ifade etti.




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