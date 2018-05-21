Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 10:05

Beykozlular sokak iftarında bir araya geldi

Beykozlular sokak iftarları ve gönül sofralarında ağırlayan Beykoz Belediyesi, bu yıl da mahallelerde ve ilçenin meydanlarında vatandaşları buluşturdu.

Beykozlular sokak iftarında bir araya geldi

21 Mayıs 2018 10:05


Her Ramazan 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini sokak iftarları ve gönül sofralarında ağırlayan Beykoz Belediyesi, bu yıl da mahallelerde ve ilçenin meydanlarında vatandaşları buluşturdu.


Ramazan’ın güzelliklerini ilçenin her köşesinde paylaşmak ve komşuluğu canlandırmak amacıyla kurulan iftar sofralarında Belediye’nin mutfağında pişirilen iftar yemekleri ilçe sakinlerine ikram edildi.


İncirköy’de kurulan 3 bin kişilik sokak iftarına katılan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek; “Arkadaşlar yemek dağıtıyor, ben de onlara yardım ediyorum. Sağ olsunlar bana müsaade ediyorlar. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edenidir. Biz onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşın iftarına yardımcı olmak kadar güzel bir şey var mı! Ben de onu yapıyorum. Allah razı olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç