Beykozlular sokak iftarında bir araya geldi

Her Ramazan 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerini sokak iftarları ve gönül sofralarında ağırlayan Beykoz Belediyesi, bu yıl da mahallelerde ve ilçenin meydanlarında vatandaşları buluşturdu.

Ramazan’ın güzelliklerini ilçenin her köşesinde paylaşmak ve komşuluğu canlandırmak amacıyla kurulan iftar sofralarında Belediye’nin mutfağında pişirilen iftar yemekleri ilçe sakinlerine ikram edildi.

İncirköy’de kurulan 3 bin kişilik sokak iftarına katılan Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek; “Arkadaşlar yemek dağıtıyor, ben de onlara yardım ediyorum. Sağ olsunlar bana müsaade ediyorlar. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edenidir. Biz onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşın iftarına yardımcı olmak kadar güzel bir şey var mı! Ben de onu yapıyorum. Allah razı olsun” dedi.