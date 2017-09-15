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15 Eylül 2017 17:43

Beykoz’un sosyete pazarı Göksu’da açılıyor

Beykoz’da sadece Salı günleri hizmet veren Göksu Kapalı Pazar Yeri, artık Perşembe günleri de ‘Sosyete Pazarı’ statüsünde hizmet verecek.

Beykoz’un sosyete pazarı Göksu’da açılıyor

15 Eylül 2017 17:43


Beykoz’da sadece Salı günleri hizmet veren Göksu Kapalı Pazar Yeri, Beykoz Belediyesi ve Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf odası ile imzalanan protokolle artık Perşembe günleri de ‘Sosyete Pazarı’ statüsünde hizmet verecek.


Beykoz Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Başkan Yardımcısı Yakup Özbek, Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası Temsilcileri hazır bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB standartlarında kapalı pazar yeri talimatıyla harekete geçen Beykoz Belediyesi tarafından yapılan Göksu Pazar Yeri faaliyetini sürdürürken, yeni anlaşmayla haftada 2 gün hizmet verecek.


Bin 700 metrekare alan üzerinde kurulan ve içinde çocuk parkı, otopark ve dinlenme alanlarının yer aldığı, Salı günleri meyve sebze ve organik ürünlerin satıldığı pazar yeri, Perşembe günleri ise gıda hariç tekstil, ev ihtiyaçları, züccaciye, aksesuar, giyim gibi özellikle hanımlara hitap eden ürünlerin sunulduğu Sosyete Pazarı şeklinde hizmet verecek.




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