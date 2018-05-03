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03 Mayıs 2018 12:48

Beylikdüzü 10’uncu yıl etkinlikleri ’İçinde Deniz Geçsin’ sergisi ile başladı

Beylikdüzü’nün ilçe oluşunun 10.

Beylikdüzü 10’uncu yıl etkinlikleri ’İçinde Deniz Geçsin’ sergisi ile başladı

03 Mayıs 2018 12:48

yılı etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye’de Hyperrealism (foto-gerçekçilik) akımının öncüsü Mustafa Sekban’ın ’İçinde Deniz Geçsin’ adlı kişisel resim sergisi ile başladı. Sergi 1 ay süre ile Beylikdüzü sakinlerine yeniden merhaba diyen Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) açık kalacak. Kutlama etkinlikleri 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerindeki dopdolu programlarla devam edecek.


Beylikdüzü Belediyesinin düzenlediği 10’uncu yıl etkinlikleri Mustafa Sekban’ın “İçinde Deniz Geçsin” adlı kişisel resim sergisi açılışı ile başladı. Eserlerinde hayatın içinden gerçek figürleri işleyen ve özellikle şehir, sokak temalarını sanatına yansıtan ünlü ressam; sanatseverlerin büyük ilgisini gördü. Serginin açılışını Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, Başkan Danışmanları Erhan Bayladı, Cengiz Özkarabekir ve Ambarlı Altaş Liman Yönetim Kurulu Başkanı Altan Köseoğlu ile birlikte yaptı.



“BAKSM İstanbul’un iddialı merkezlerinden biri olacak”


Sergi öncesi, “Gururluyum. Biz ressamlar fazla konuşmamayı ve eserlerimizi serdikten sonra dinlemeyi tercih ederiz” diyen Mustafa Sekban sözü Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bıraktı. Kültür ve sanat alanında hep bir adım önce olmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan İmamoğlu, “Şehrimizin öncelikleri var. Önce insan nefes alabilmeli, birinci önceliğimiz bu nedenle park alanları oldu. İkinci önceliğimiz ruhen nefes alma boyutu. Bunu da sanat ve kültür ile sağlayabiliriz. Bu bakımdan mekan ve aktiviteler çok önemli. Geçmişten bugüne büyük eksikliklerle gelmiş kültür merkezinin insanların keyif aldığı bir merkeze dönüşmesini hayal ettik. 1 buçuk yıldır ciddi emek verdik ve sonuç olarak tüm alanları nitelikli kullanılan bir yapıya dönüştürdük. Bu merkez sanat adına bu kentin kalbi ve İstanbul’un iddialı merkezlerinden birisi olacak. Geleceğe umutla bakan bir milletin yaşadığı bir ilçe haline geleceğiz” dedi.



Beylikdüzü’nün 10’uncu yılı etkinlikleri BAKSM’nde


Türkiye’de “Hyperrealism” (foto-gerçekçilik) akımının öncüsü olarak bilinen Mustafa Sekban’ın “İçinde Deniz Geçsin” isimli sergisi Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde ismi Galeri Bedri Rahmi olarak akıllarda yer edecek olan galeride 1 ay boyunca açık kalacak. Bir süredir tadilatı devam eden ve tamamlanan yeni ismi, gösterişli duruşu ile Yılı organizasyonlarına ev sahipliği yapacak olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde (BAKSM) etkinlikler 10-11 ve 12 Mayıs tarihlerinde dopdolu programlarla devam edecek.




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