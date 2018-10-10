Beylikdüzü 5'inci Uluslararası Heykel Sempozyumu başladı

Beylikdüzü 5'inci Uluslararası Heykel Sempozyumu törenle başladı. 6 ülkeden katılımın gerçekleştiği sempozyumun açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl ilk kez heykellerin mermerde değil, metalde vücut bulacağını belirtti.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Beylikdüzü Heykel Sempozyumu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla başladı. Eski Beylik Pazar Alanı'nda gerçekleşen sempozyuma yerli ve yabancı sanatçılar da katıldı. Sanatçıların özgün eserleri bu yıl ilk kez mermer yerine metal kullanılarak yapıldı. 6 ülkeden katılan sanatçıların ellerinden çıkacak olan eserler Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içerisine yerleştirilerek sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sempozyum 29 Ekim tarihine kadar devam edecek. Küratör Ayla Turan, programa 6 farklı ülkeden yabancı katılımcının geldiğini ifade ederek, "Geçen yıllarda hep mermer kullanmıştık bu sene paslanmaz çelik olacak malzeme. 20 günlük bir çalışma sürecimiz var. 29 Ekim'de de kapanışımız olacak herkesi bekliyoruz" dedi.

"Sanatı hiçbir zaman bu kentin gündeminden eksik etmeyeceğiz"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise açılışta vatandaşlar ve sanatçılarla yakından ilgilendi. Başkan İmamoğlu kürsüde yaptığı konuşmasında sanatın ve sanatçılar ülke için önemini hatırlatarak, "Sanat insanı diri, moralli ve bir arada tutar. Gerçekten umut besler sanat geleceğe yönelik. O bakımdan biz sanatı kendi içerisinde ne kadar yoğurabilirsek sanatı hayatın içinde ne kadar var edebilirsek bu zor günleri de o kadar sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz diye düşünüyorum. Biz sanatı hiçbir zaman bu kentin gündeminden eksik tutmayacağız. Bu sene bugüne kadar yaptığımız mermer çalışmaları üzerinden yaptıklarımızı bir başka eksene kaydırdık metal üzerine kaydırdık. Metalle ilgili şöyle bir düşüncemiz de var umuyorum eserler neticelendikten sonra başta Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi'mizin içi ve dışı olmak üzere o bölümde değerlendirilmesini ön gördük" dedi.