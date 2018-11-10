Beylikdüzü, Ata'sını 80. ölüm yıldönümünde andı

Beylikdüzülü vatandaşlar Ata'sını 80. ölüm yıldönümünde hüzünle andı. Yaşam Vadisi Tören Alanında başlayan çelenk sunma töreninin ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Beylikdüzü Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ve Gürpınar Cemevi'nde dualar okundu ve yemek ikramında bulunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı Beylikdüzü'nde düzenlenen törenle anıldı. İlk olarak Yaşam Vadisi Tören Alanı'nda başlayan anma etkinliklerinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Ata'nın huzuruna sırasıyla Beylikdüzü Kaymakamlığı, Beylikdüzü Belediyesi, siyasi partiler ve STK'lar çelenk sundu. Ardından saat 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Beylikdüzü Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Camii'nde mevlit okutuldu ve ardından vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Ardından Gürpınar Cemevi'nde de Ata'nın ruhu için Kur'an-ı Kerim okutuldu ve yine sonrasında yapılan lokma ikramıyla anma etkinlikleri sona erdi. Anma etkinlikleri kapsamında toplamda, bin 250 kişilik yemek ikramında bulunuldu.