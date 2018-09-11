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Beylikdüzü Basket özüne döndü

Farklı kategorilerde mücadelesini sürdüren Beylikdüzü, çoğunluğu kendi sporcularından oluşan erkek basketbol takımı kurarak 2.

ligde mücadele edecek. Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü adıyla federasyona kaydını yaptıran “Beylikdüzü Basket” maçlarını Beylikdüzü'nde bulunan Beylikdüzü Spor Kompleksi Salonu'nda oynayacak.


Kulüp Başkanı Fatih Keleş, “Ben ve kurucu tüm arkadaşlarımın basketbola olan sevgisi, bizim gibi bu sporu seven gençlere gerekli imkanları sağlayabilmek adına sorumluluk almamız gerektiğini düşündürdü. Beylikdüzü ve çevre ilçelerindeki genç arkadaşlarımın bu sporda doğru eğitimi alabilmeleri ve gelişimlerini en yükseğe çıkartabilmeleri adına bir ihtisas kulübü olan Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü'nü kurduk. Önümüzdeki sezon TB2L'de İstanbul'u ve Beylikdüzü'nü en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.


Kulübün başantrenörlüğünü Köksal Kezik, yardımcılığını ise Bilginer Batırer yaparken, teknik kadronun başında ise Ali Parlak menajer olarak bulunuyor. Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi B Grubu'nda mücadele edecek olan kırmızı-laciverliler ilk maçı Muğla'da Fethiye Belediyesi ile 10 Kasım'da oynayacak.


Öte yandan, kulübün lansmanı ise geçtiğimiz günlerde kulübün kurucuları arasında da bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Koray Avcı konseri öncesi gerçekleştirildi.

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