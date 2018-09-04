Yeşil bir kent, akıllı bir kent ve yaratıcı bir kent olma” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları Çardak Altı Sohbetleri ile devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen söyleyişiye Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzüİlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, Merkez Partisi Beylikdüzüİlçe Başkanı Hüsnü Duran, İYİ PartiBeylikdüzü İlçe Başkanı Abdullah Gökçe, HDP Beylikdüzüİlçe Eş Başkanı Refika Kısmet, Saadet Partisi Beylikdüzüİlçe Başkanı Ercan Sevim katıldı.

Bu yıl ki teması ‘Eğitim’ olan sohbetin konukları ise Beylikdüzü halkı ile buluştu. Programda gerçekleştirilen Listesiz Kitap Mezatı’nın ardından, Ümit Nar moderatörlüğünde başlayan Sahaf Söyleşileri’nin konuğu ise Emin Nedret İşli oldu. Saatler 17:30’u gösterdiğinde ise renkli ve keyifli gösterilere sahne alan Streetball Turnuvası, Tavla Turnuvası, Mini Golf Turnuvası, Zumba Show ve Taebo Show ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

Yekta Kopan moderatörlüğünde başlayan Çardak Altı Sohbetleri’nde konuşann Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu tür kentlerde, Türkiye’nin yüzde 90’ının yaşadığı kentlerde bazı fiziksel varlıklarda eğitimin bir parçası. Yeşil alan eğitimin önemli bir parçası. Yeşil alanı bol bir ilçede suç oranı düşüyor. Yeşil alanı az olan bir ilçede suç oranı 10 katına 20 katına çıkıyor. Biz 2014’te Beylikdüzü’nü teslim aldığımızda kişi başına yeşil alan 6 buçuk metre kare ile devraldık. Şuanda 9 buçuk metre kareye ulaştık. 2030 hedefini de bu ilçede artan nüfusa rağmen kişi başına bu ilçede yeşil alan 16,5 metre kare olarak koyduk. Avrupa standartlarının da üstünde olacak” dedi.

"Biz belediye olarak 40 atölyeli engelli iş okulunu, Gürpınar’da çok güzel bir okulumuzu bitirdik" diyen İmamoğlu, “3’ncü bölgenin tek engelli iş okulu burası. Yani sertifikalı hayata engelli bireylerin hazırlandığı bir okulumuz vardır” şeklinde konuştu.

Vizyonlarıının 3 tane ana felsefesi olduğunu belirten Başkan İmamoğlu, “Yeşil bir kent, akıllı bir kent ve yaratıcı bir kent olmak. İşte tam da bu akıllı ve yaratıcı kısmında da o ar-ge, kuluçka merkezi ve eğitim alanı hayata geçirmek. Bir yanda üretim bir yandan teknoloji bir yanda vatandaş bir yanda eğitim merkezleri bir yanda da ar-ge. Böyle bir bütüncül kavramda bu kentin insanlarından gerçekten bilim adamı yetiştirmek mümkün” ifadelerini kullandı.