Beylikdüzü Belediyesi Çocuk Meclisi kuruluyor

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Beylikdüzü Belediye Meclisi’nde toplanarak söz alan çocuklar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na sorularını yöneltti.

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede UNICEF işbirliği ile Çocuk Meclisi’ni kuruyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Evimiz Beylikdüzü Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, Belediye Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Amacın kent içinde yaşayan çocukların cinsiyet, din, dil, ırk ve kültür farkı gözetmeksizin temsil etmek olduğu Çocuk Meclisi, 9-15 yaş arası Beylikdüzü’nün her mahallesinden katılan çocuklardan oluşacak. Kent yaşamında söz sahibi olmak ve aktif rol almak için bir araya gelen çocuklar, ilçedeki demokratik kültürün en iyi örnekleri olacak. Çocuk Meclisi’ne üye olmak ve kente dair katkıda bulunmak isteyen çocuklar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurarak form doldurabilir, üyelik işlemlerini tamamlayabilirler.

Çocuklar, Meclis’te seslerini duyurdu

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yapılan anlamlı bir organizasyon ile Çocuk Meclisi’ne üye olan çocuklar ile ilçe okullarından gelen öğrenciler, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Salonu’nda toplandı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir öğrencinin Çocuk Hakları Bildirgesi’nden maddeler aktarmasıyla devam etti. Çeşitli okullardan katılan öğrenciler, çocuk temalı şiirler okudu. Çocuk Meclisi’nde demokratik bir biçimde sesini duyuran çocuklar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gerek ilçe hizmetleri hakkında gerekse çocukların hak ve özgürlükleri alanında pek çok önemli soru yöneltti. Çocukların sorularına ciddiyetle cevap veren Başkan İmamoğlu, salonda bulunan tüm çocuklardan sorularını içeren mektuplarını da ayrıca beklediğini ifade etti.

“Çocuklar konuşmaya asla korkmasınlar”

“Sözü, çocuklara bırakmayı gerekli durumlarda başarabilmeliyiz” diyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Onların her konuda fikirleri var. Yeter ki özgüvenlerini kazandıralım. Çocuklar, konuşmaya asla korkmasınlar. Onlara inandığımızı hissettirmeliyiz. İçlerindeki cevheri keşfetmek adına hepimiz sorumluyuz. Bugün atılan adımı çok önemsiyorum. Çocuk Meclisi’nin ilçemizde en geniş manada kurulabilmesi için titiz bir şekilde çalışacağız” diye konuştu.

Birincil hedeflerinin çocukların haklarını elde edebilecekleri bir ilçe ortamı geliştirmek olduğuna vurgu yapan Başkan İmamoğlu, “Biz çocuk dostu bir kent oluşturmak, çocukların mutlu oldukları bir kent yaratmak istiyoruz” dedi. Etkinlikte Beylikdüzü İlçe Müftüsü Mehmet Muslu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğretmenler de yer aldı.