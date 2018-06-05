Beylikdüzü Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı

20 Haziran’a kadar sürecek kayıtların sonunda sportmen çocuk ve gençler için ilk ders zili 26 Haziran’da çalacak.

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çocukları ve gençleri farklı spor aktiviteleriyle buluşturarak zamanlarını verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı. Basketboldan futbola, satrançtan yüzmeye kadar 14 farklı branşta eğitim verilecek. Yaz Spor Okulları için kayıtlar, 5-20 Haziran tarihleri arasında alınacak. 26 Haziran’da start alacak Yaz Spor Okulları 17 farklı tesiste 15 Ağustos’a kadar hizmet verecek.

Spor, eğitim ve eğlence bir arada

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bu yaz da Beylikdüzü’ndeki çocuklar ve gençler için dolu dolu bir Yaz Spor Okulu programı hazırladı. Spor, eğitim ve eğlencenin bir arada olduğu Yaz Spor Okulları ile çocuklar, yaz dönemi boyunca 17 farklı spor tesisinde ’aikido, basketbol, jimnastik, futbol, golf, izcilik, masa tenisi, okçuluk, rüzgar sörfü, satranç, taekwondo, tenis,voleybol, yüzme’ branşlarında ücretsiz spor yapma imkanına kavuşacak ve yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek yeteneklerini keşfedecek.

Yaz Spor Okulları’na kayıtlar; Beylicium AVM 2. katta bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Ayrıca, www.beylikduzu.istanbul sitesi üzerinden de online kayıt yapılabilecek. Yaz Spor Okulları hakkında detaylı bilgi, 444 09 39 numaralı telefondan alınabilecek.