Beylikdüzü Belediyesi’nden 1 Mayıs’ta sendikalar ile toplu sözleşme

Beylikdüzü Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü anlamına yakışır bir şekilde kutluyor. KESK’e bağlı TÜM-BEL-SEN Sendikası ile Beylikdüzü Belediyesi arasında imzalanan toplu sözleşmenin imza töreni, emekçi personelin katılımı ile belediye ana bina önünde gerçekleşti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Beylikdüzü Belediyesi Ana Bina önünde düzenlenen imza töreni ile kutlandı. KESK’e bağlı TÜM-BEL-SEN Sendikası ile Beylikdüzü Belediyesi arasında yapılan toplu sözleşme imza törenine CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş başta olmak üzere Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, DİSK-Genel İş Sendikası 2 NO’lu Şubesi Başkanı Adil Çiftçi, belediye yönetimi, meclis üyeleri ve personel katıldı.

"Sendikamız mücadelesini sürdürüyor"

KESK Eş Genel Başkanı Bozgeyik, "Burada olmak onur verici. Evrensel hukuk ilkeleri açısından baktığımızda kamu emekçileri açısından sendikal hak ve özgürlükler ile örgütlenme hakkımız vazgeçilmez temel ilkelerimiz arasındadır. İlk kez 1990 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile imzaladığımız ilk toplu sözleşme Türkiye’de kamu emekçileri açısından yol açıcı olmuştur. O günden bu yana TÜM-BEL-SEN Sendikamız mücadelesini yürütüyor. Özellikle bu toplu sözleşme süreçlerini yürüten Başkan Ekrem İmamoğlu ve yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

"Örnek olması gerekiyor"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sendika ve belediye başkanını kutlayarak başladığı konuşmasında toplu sözleşme imza töreninin tarihi bir değeri olduğunu, 1 Mayıs öncesi atılan bu adımın tüm kamu kurumlarına örnek olması gerektiğini vurguladı. Herkesin kandilini kutlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Sosyal hakları güçlendiren, emekçileri iyi kötü günde yalnız bırakmayan maddelerin tek tek sözleşmeye konulduğu bir ortamı sendikamız ile çalıştık. En güzel şekli ile sözleşmemiz hazırlandı" diye konuştu.

Herkesi Maltepe mitingine katılmaya davet etti

Başkan İmamoğlu ayrıca, "Daha önce işçi sendikamıza bir şube tahsis etmiştik, şimdi de KESK’e bağlı TÜM-BEL-SEN Sendikamıza Beylicium AVM’de bir yer tahsis ettik. Sendikaların özgür biçimde kendilerini ifade edebilecekleri ortamları hazırlamaya devam edeceğiz. Temennimiz verilen alın terinin hak ettiği karşılığı bulmasıdır. Bütün çalışma arkadaşlarımızın aidiyetlerinin en üst seviyede tutulduğu bir çalışma ortamı hayal ediyorum. Bu uğurda da elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Yeni nesil belediyecilik anlayışını en yukarıya taşıyan bir belediye olacağız" şeklinde konuştu. 1 Mayıs’ın, emeğin, kutsal alın terinin bayramı olduğunu ifade eden İmamoğlu, "1 Mayıs milli bayramımız gibi. Uluslararası bir bayram. Hepimizin bu kutsal bakışı ile Maltepe’deki miting alanına bayraklarımız eşliğinde hep birlikte gideceğiz" dedi.