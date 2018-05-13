Beylikdüzü Belediyesi’nden Anneler Günü’nde annelere anlamlı hediye

Bu merkezde annelere izin vereceğiz. Onlara hayatlarında bir tatil sunacağız. Belki ayda bir gün belki iki ayda bir iki gün izin vereceğiz”dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında engelliler için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Engelli bireylerin özel gereksinimlerine hizmet vermek ve bu bireylerin ailelerinin nefes alabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra firma sahipleri, engelli çocuklar ve anneleri katıldı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi’nde açılan Kavaklı Engelsiz Yaşam Birimi içerisinde spor aktiviteleri, müzik eğitimleri, el becerileri geliştirme atölyeleri, sosyal hayat katılım faaliyetleri , gezi ve eğlence merkezleriyle hizmet verecek. Merkez ayrıca dışarıdan gönüllü olarak gelip eğitim vermek isteyen vatandaşlara da açık olacak. Ayrıca çocukları birimde olan annelerin belediye tarafından sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılmalarına imkan sağlanacak.

“Onlara hayatlarında bir tatil sunacağız”

Annelere yardımcı olmanın herkesin üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu ifade eden, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün Anneler Günü. Bütün annelerin Anneler Gününü kutluyoruz ama Türkiye’de ve dünyada çok özel anneler var. Gerçekten özel çocukları yetiştiren onları sürekli korumak zorunda olan gelişimine katkı sağlayan anneler var. Tabii ki hissetmek zor onların yerine geçmek çok zor. Ama temel bir ihtiyaçları var bunu gidereceğiz. Bu annelerin kendilerine ait bir saatleri bir günleri bir anları yok bütün hayatını o çocuklarının hayatına adamışlar ve bazıları var ki bırakacakları kimsesi yok. Bu merkezde onlara izin vereceğiz. Onlara hayatlarında bir tatil sunacağız. Belki ayda bir gün belki iki ayda bir iki gün planlamayla yapacağız. Burada çocukları alacağız hem eğitimlerine katkıda bulunacağız hem de güvende olduklarını düşünecekleri bir merkez olacak. Bize bırakacaklar ve kendine özel bir gün yaşayacaklar. Burası sadece belediye olarak değil gönüllerinde eğitimci olarak katkı sunacakları bir yer olacak. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Neriman Turgut ise, “Önemli bir günde çok güzel bir açılış oldu tadımıza tat kattı. Belediye Başkanına çok teşekkür ederim. Annelerin özel günü her anne özeldir. Bütün anneler çok iyidir, anne olmak güzeldir. Bütün annelerin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.