Beylikdüzü Belediyesi’nden kader mahkumlarına 10 bin koli yardım

Kader Mahkumları Derneği iş birliğiyle gerçekleşen organizasyonda 10 bin yardım kolisi cezaevlerine ulaştırmak üzere yola çıktı.

Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında mahkum yakınları ve ailelerini iftar sofrasında buluşturdu. Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Şatır, Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel’in katıldığı organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualarla oruçlarını açtı. İftar sonrası ise Beylikdüzü Belediyesi ve Kader Mahkumları Derneği tarafından hazırlanan 10 bin adet yardım kolisi araçlara yüklenerek çeşitli illerdeki mahkumlara gönderildi.

"Geleceğimiz çocuklar diyorsak çocuklar cezaevlerinde olmamalı’’

Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel, "Derneğimize ülkemizde bulunan 400 cezaevinden 200 bin insandan günlük yüzlerce mektup gelir biz bu mektupları okuruz ve insanlarımızın nelere ihtiyacı olduğunu neye ihtiyacı varsa bire bir onları yapar göndeririz. Mahkumlar bize mektup yazıyorlar giyinmek için kıyafet istiyorlar, okumak için kitap istiyor ama her türlü kitap onun ötesinde dini vecibelerini yerlerine getirebilmeleri için Kur’an-ı Kerim istiyorlar, seccade istiyorlar ve baş örtüsü istiyorlar. Bu insanlar bizim cezaevlerinde anneleriyle kalan küçük çocuklar 0-6 yaş gurubu 13-18 yaş arası çocuk mahkumlarımız. Bir ülkede çocuk mahkumların var ve o çocukların içeride olmasının tamamen sorumlusu ve vebali bizleriz yetişkinleriz çünkü geleceğimiz çocuklar diyorsak çocuklar cezaevlerinde olmamalı onun için gayret sarf etmeliyiz’’ diye konuştu.

Programa katılan Serpil Kütüklü, "Kader mahkumlarının bu etkinliğine 3’üncü katılışım biz kent konseyi kadın meclisi olarak Beylikdüzü’nde elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarının karşılanması lojistik destek ya da farklı konularda olan ihtiyaçlar konusunda iş birliği içindeyiz tüm Türkiye’deki insanlarında bu konuda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"İnsanlar geçmişlerinde illa hata yapabilir ama cezaevlerine girenleri dışlamamak lazım"

Daha önce cezaevinde 6 sene yatmış olan Hasan İşcan ise, "Ben 6 sene cezaevinde yattım. Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Bey’le biz mektup aracılığıyla tanıştık ve 6 senelik bir dostluğumuz var ve bu dostluğumuzda halen devam etmektedir. Genelde bizlere Kur’an-ı Kerim, elbise, ayakkabı kısaca bir mahkumunun kişisel ihtiyaçları olan şeyleri gönderdi başkanımız. Sadece bana değil tüm mahkumlara gönderiyor. Ulaşamadığı mahkumlarda var ulaşmak isteyip de ulaşamadığı mahkumlarımız da var ama çoğu da çekiniyor, korkuyor yazmaya. Hükümlü olmak cezaevine girmek bir suç değildir ama ayrıcalıkta değildir her insan hata yapar. İnsanlar geçmişlerinde illa hata yapabilir ama bu cezaevlerine girenleri dışlamamak lazım bu adam cezaevine niye girdi, niçin girdi yani bunları araştırmak lazım’’ diye konuştu.

Program sonunda cezaevinde olan mahkumlara 10 bin yardım kolisi gönderildi.