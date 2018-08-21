Beylikdüzü Belediyesinden kavurma ikramı

Bayram namazı ile ibadete açılan Kuva-yi Milli Camii’nde kıldığı namaz sonrasında, Yakuplu Mahallesi Ambarlı Tır Parkı’ndaki Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri’ni ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, esnafın ve vatandaşların bayramını kutladı.

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Kurban Bayramı, Beylikdüzü’nde bereketi ile başladı. Sabahın erken saatlerinde Yakuplu Mahallesi’ne kazandırılan Kuva-yi Milli Camii’ne gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Bayram namazının ardından Yakuplu Mahallesi Ambarlı Tır Parkı’ndaki Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri’ne geçen Başkan Ekrem İmamoğlu, esnafın ve Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde kurban ibadetini yerine getirmek için Kurban Satış ve Kesim Yeri’ne gelen vatandaşların bayramını kutladı; onlarla sohbet etti. Beylikdüzü Belediyesinin her yıl yaklaşık 1 tonluk kavurma ikramında bulunduğu geleneksel ikram çadırını da ziyaret eden Başkan İmamoğlu, vatandaşlara kavurma ve pilav ikramında bulundu.

“Doğru lokasyonda, güzel bir alan oluşturduk”

Beylikdüzü’nün lokasyon olarak en doğru yerinde, İstanbul’un en güzel kurbanlık alanlarından birini tesis ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Titizlikle çalışan Tarım Bakanlığı ve belediye görevlilerine teşekkür ediyorum. Şehrin dışında bir noktada kurduğumuz kurbanlık alanında, vatandaşlarımız kurbanlık ihtiyacını keyifle karşılayabilecekler” şeklinde konuştu.

"Gerekli tüm tedbirleri aldık"

Vatandaşların ibadetlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmeleri için tüm önlemlerin alındığını belirten İmamoğlu, “Kurban ibadetinin ilçemizde sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kurban Satış ve Kesim Yerimiz bayram boyunca hemşehrilerimizin hizmetinde olacak” diye konuştu. Vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yapabilmesine imkan sağlayan Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri, tam donanımlı bir şekilde hizmet veriyor. Ambarlı Tır Parkı’nda kurulan Beylikdüzü Modern Kurban Satış ve Kesim Yeri, merkezi konumu dolayısıyla sadece Beylikdüzülü vatandaşlara değil, çevre ilçelerden gelen vatandaşlar için de kolay bir ulaşım imkanı sağlıyor.