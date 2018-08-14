Beylikdüzü Belediyesi’nden Korgan’a yeni park

Bu davranışın ülke siyasetine örnek olması gerektiğini belirten Başkan Ekrem İmamoğlu, “Farklı siyasi partilerde görev alsak da birbirimize olan saygımızı asla kenara koymadan siyaset yaptık. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı siyasi arenada tam da bu saygı ortamının oluşturulması ve kalıcı olmasını sağlamaktır" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçeler arası kardeşlik köprüsü kapsamında önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Ordu’nun Korgan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe halkına verdiği sözütutarak Korgan’a yeni bir park kazandırdı. Vatandaşlar ve özellikle çocuklar tarafından büyük bir sevinçle karşılanan “BeylikdüzüBelediyesi Parkı”,Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, milletvekilleri, Belediye Başkanları ve vatandaşların katılımıyla hizmete açıldı.

“Bu davranış ülke siyasetine örnek olmalı”

Yıllardır bir arada yaşayıp birlikte siyaset yaptığı Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz’a böyle bir hizmetin gerçekleştirilmesine vesile olduğu için teşekkür eden Başkan Ekrem İmamoğlu, “Farklı siyasi partilerde görev alsak da birbirimize olan saygımızı asla kenara koymadan siyaset yaptık. Bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı siyasi arenada tam da bu saygı ortamının yaratılması ve kalıcı olmasını sağlamaktır. AK Partili bir belediye başkanının CHP’li bir belediye başkanından dostluklarına ve ortak geçmişlerine dayanarak bir talepte bulunması ve bunun keyifle gerçekleşmesi ülke siyasetine örnek olmalı” şeklinde konuştu.

Yeni hizmetlerin bilgisi verildi

Konuşması sırasında yeni yapılacak olan hizmetlerin de bilgisini veren Ekrem İmamoğlu, “AK Partili ve CHP’li ilçe başkanlarımızın da sıcak istişarelerle geçirdikleri süreç, bu hizmete büyük katkı sağlamıştır. Bu güzel istişare bir başka güzel hizmete ön ayak olmuş, Çiftlikköy Canlar Cem Evi ve çevresi için yapacağımız yatırımlar için imkân sunmuştur. İyi diyaloglar, samimi davranış ve kardeşlik duyguları vatandaşlarımızın en güzel hizmeti almaları için parti ayrımını ortadan kaldırmıştır.Ülkemizin huzura, teröre ve dış saldırılara karşı ortak duruş sergilemesi gereken bu günlerde, yapıcı dili ve beraberliği her zaman açık tutmak kimseyi masadan uzaklaştırıp ötekileştirmemek lazım. Bu duygularla Ordu Korgan’da hizmete açtığımız Beylikdüzü Belediyesi Parkı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.