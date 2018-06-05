Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk çocuk bakımevi, ilk mezunlarını verdi

Miniklerin kep törenine katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çocukların heyecanını paylaştı. İlk anaokulunun Adnan Kahveci Mahallesi’ne yapıldığını belirten İmamoğlu, “Beylikdüzü’nde bu kurumlarımızın sayısını arttıracağız. Çalışan kadınların içi rahat edecek. Gönül rahatlığı ile çocuklarını gündüz çocuk bakımevlerimize bırakabilecekler” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk olarak ilçenin en kalabalık nüfusa sahip olan Adnan Kahveci Mahallesi’nde açtığı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi’nde en gururlu günlerden biri yaşandı. İlk mezunlarını veren bakımevinde düzenlenen törene Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, özel okulların yetkilileri ile hayırsever vatandaşlar katıldı. Törende miniklerin keplerini heyecan içinde havaya fırlatması ise neşeli görüntüler oluşturdu. Diplomalarını bir bir miniklere veren Başkan İmamoğlu, bu anlamlı günde merkezin kurulmasında destek sunan firma yetkililerine de Teşekkür Plaketi takdim etti.

“Sayıları artacak”

Devlet eli ile anaokulların güçlendirilmesi ve belediyelerin ihtiyaç duyulan noktalara anaokulları açmasının bu ülkenin çağdaş geleceğine hizmet eden bir tavır olduğunu belirten İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin ilk anaokulunu burada değerli iş insanlarının katkıları ile gerçekleştirdik. Bu ve benzeri kurumları Beylikdüzü’nde arttırmayı hedefliyoruz ki bu noktada Genel Başkanımızın her mahallede mutlaka bir anaokulu olmalı, belediyeler bunu başarmalı” şeklinde tarifi var. Biz en kalabalık nüfusu olan Adnan Kahveci Mahallesi’nden başladık” şeklinde konuştu.

“Çalışan kadınların içi rahat edecek”

“İlçede binlerce çocuğumuzun eğitiminden emin olduğumuz merkezler olacak” diyen İmamoğlu, özellikle kadınların çocuklarını güvenebilecekleri bir ortama emanet ederek iş hayatına daha etkin katılmalarını istediklerini söyledi. İmamoğlu, “İsmiyle de bir acımız ama bir taraftan da yaşatılması gereken bir kadın öğretmenimizin ismi ile anılan bir anaokulumuz oldu.Çağdaş nesillerin yetiştirilmesi hususunda tüm kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum” dedi ve tüm çocukları ve ailelerini tebrik etti.