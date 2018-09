Beylikdüzü Caz Festivali, Hakan Toker Trio'nun verdiği eşsiz konserle başladı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Beylikdüzü Caz Festivali, ünlü Caz Grubu Hakan Toker Trio'nun verdiği eşsiz caz konseriyle başladı.

Caz müzik tutkunları bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Beylikdüzü Caz Festivali'nde buluştu. Festival, ünlü Caz Grubu Hakan Toker Trio'nun verdiği eşsiz caz konseriyle başladı. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde start alan festivalin ilk konserinde Hakan Toker Trio Grubu, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Piyano, kontrbas ve bateri/perküsyon üçlüsünden oluşan Hakan Toker Trio Grubu, verdikleri eşsiz konserde hem alkışları hem de beğenileri topladı.

30 Eylül'e kadar sürecek olan 3'üncü Beylikdüzü Caz Festivali'nde caz müziğinin birbirinden yetenekli sanatçıları sahne almaya devam edecek.

“Müziğin ve sanatın her alanında iddialı işler yapma çabasındayız”

Festivalin ilk gününde cazseverleri Beylikdüzü'ne davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bizim için çok değerli. Müziğin ve sanatın her alanında iddialı işler yapma çabasındayız. İddiamız Batı İstanbul'un merkezi; sanatta da, kültürde de merkezi, her anlamda merkezi olan bir kent ortaya koymak. Caz, müziğin tınılarının belki çok kendini hissettiren, her yönüyle açığa çıkartan bir dalı. Bu yönüyle çok keyifli 6 performans bizimle olacak. Beylikdüzü'nün yanı sıra çevredeki bütün hemşehrilerimizi, çevre illerden Beylikdüzü'ne, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne her akşam saat 20.00'de bekliyoruz” dedi.