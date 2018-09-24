Beylikdüzü, Çerkes Kıyafetleri'nin zamanda yolculuğuna tanıklık etti

Beylikdüzü Belediyesi ile Çerkes Kültür Evi Derneği'nin Çerkes Ulusal Kıyafet Günü dolayısıyla düzenlediği “Çerkes Kıyafetleri'nin Zamanda Yolculuğu” temalı program Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Çerkes ulusal kıyafetlerini giyerek katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı, Çerkes Ulusal Kıyafet Günü dolayısıyla düzenlenen “Çerkes Kıyafetlerinin Zamanda Yolculuğu” temalı program Yaşam Vadisi'nde gerçekleşti. Çerkes Kültür Evi Derneği tarafından organize edilen etkinliğe; Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çerkes Kültür Evi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çötok, Kafkas Dernekleri Federasyon Başkanı Yaşar Aslankaya ve ilçe protokolü katıldı.

Başkan İmamoğlu, Çerkes ulusal kıyafeti ile korteje katıldı

Beylikdüzü halkının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun da Çerkes ulusal kıyafetlerini giyerek katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Üç bölümden oluşan programın birinci bölümünde, Çerkes kıyafetlerinin sunumu ve anlamını anlatan tiyatral bir program gerçekleşti. İkinci bölümde ise Çerkes folklöründen en güzel örnekler ve müzik korosuyla Çerkesçe şarkıların seslendirildiği muhteşem bir görsel şölen yaşandı. Üçüncü ve son bölümde ise Çerkes mahalli düğünü izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Çerkes kıyafetlerinin özellikleri ve çerkes kültürünün anlatıldığı programda Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Ömer Çötok, “Bu programın böylesine güzel bir ortamda yapılmasına vesile olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir ortamı İstanbul gibi bir yerde ve hatta Türkiye'nin birçok yerinde bulmamız çok mümkün değil. Biz Çerkesler olarak kültürümüzü yaşıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Ama bizim kültürümüzü Çerkes olmayan dostlarımızda tanısın, asıl gayemiz amacımız bu.” şeklinde konuştu.

“Çerkes kıyafetleri, tüm insani değerleri tarif eder”

Milli kıyafetlerin halkları halk, ulusları ulus yapan milli değerler olduğunu belirten Federasyon Başkanı Yaşar Aslankaya; “Biz Çerkesleri, Çerkes kimliğini ön plana çıkarıp, dünyada bizi var eden dilimiz, kültürümüz ve milli kıyafetimizdir. Bu kıyafetimiz cesareti, özgürlüğü, tevazuyu, acıyı, sevgiyi yani insani değerler ile ilgili her şeyi tarif eder. İnsanlık var olduğundan beri üretilmiş dünyada dört halkın kendine ait kıyafeti vardır. Bu dört halktan bir tanesi Çerkeslerdir. Bu nedenle tüm Çerkeslerin kıyafet gününü kutluyorum” diye konuştu.

Çerkeslerin kültürlerinin yaşatılması noktasındaki çabalarına katkı sunabilmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden İmamoğlu; “Milletçe bu topraklarda yaşayan herkesin bir parçası olduğu, yani bütünün bir parçası gibi kendisini hissetmek durumunda olduğu gerçekten güçlü bir ulusun güçlü bir milletin bireyleriyiz. Bu gücün varoluşunda farklı anılar, farklı acılar ve farklı tecrübeler vardır. Bunlardan birisi de gerçekten Çerkes vatandaşlarımızın hemşehrilerimizin yaşadıklarıdır. Hem kültürümüze destek olmak hem de kültürümüzün bu büyük milletin, büyük kültürün bir parçası kabul ederek yanında olmak ve onu ilelebet yaşatmak taşımak bizlerin en önemli vazifesidir. Bunun gibi birçok aktivitede Beylikdüzü'nün bir merkez olma noktasında her zaman yanlarında olacağımızın altını çiziyorum” dedi.